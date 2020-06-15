Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Начал пить в 13 лет: факты из биографии Михаила Ефремова 

Клео.Ру 4 часа назад
Начал пить в 13 лет: факты из биографии Ефремова
Фото: Клео.Ру
Знаменитый актер происходит из звездной семьи и уже с юных лет проявлял пагубные наклонности.
В связи с недавно произошедшим смертельным ДТП, в котором виноват известный артист Михаил Ефремов, многие СМИ стали особо интересоваться подробностями из его биографии. Оказалось, что актер ни в чем себе не отказывал на протяжении всей своей жизни.
Мальчик родился в творческой семье с завидной родословной. Так, дедушка был оперным режиссером, мать — актрисой, а отец — легендарным актером. Как признался в одном из интервью сам Ефремов, однажды его погладил по голове сам Леонид Брежнев. Это произошло, когда мальчика взяли на вручении Государственных премий.
От отца Миша унаследовал актерский талант, а также тягу к спиртным напиткам. Пристрастие проявилось у него в весьма раннем возрасте. В 13 лет мальчик принимал участие в съемках фильма «Как стать великаном». Герой его был очень положительным, что не соответствовало тому, каким Миша был в жизни. По его собственному признанию, уже тогда он начал употреблять спиртное и лишился невинности. Произошло это с местными проститутками, причем они сами его сняли.
О том периоде вспоминает актер Андрей Васильев, который был задействован в той же картине. Миша проиграл ему в покер 75 рублей, найти такие деньги для школьника было нереально. Однако он вернул долг в установленный срок — через пару дней. Купюры были очень помятыми, а об их происхождении Ефремов признался лишь относительно недавно. Оказалось, что он взял их у пьяного шахтера, который уснул на пляже.
После учебы на первом курсе отец отправил Михаила в армию. Это было связано с непотребным поведением и пьянством. Ефремов-старший надеялся, что служба поможет ему остепениться.
Запомнилась коллегам и история, когда Михаил отбил жену у своего друга Антона Табакова, попросившего пристроить ее в театр «Современник». Впоследствии Ася Воробьева вышла замуж за Ефремова, причем она забеременела еще в браке с Табаковым.
Теперешняя жена актера рассказывала в одном из интервью, что алкоголизм мужа уж приняла как должное. С этой целью она сделала комнату артиста такой, чтобы оттуда не проникали звуки и запахи. Чтобы мужчина не мешал окружающим, она запирает его там.
Как известно, актер был женат пять раз и имеет шестерых детей от разных жен.
В то же время коллеги артиста по съемочной площадке утверждают, что Михаил является гениальным актером. Он обладает феноменальной памятью, а пристрастие к алкоголю никоим образом не отражается на его работе. Он способен воспроизвести очень сложные и длинные монологи, даже если накануне употреблял спиртное в больших количествах.
Видео дня. Что известно о дочери Георгия Вицина
Клео.Ру: последние новости
Актриса Назарова живет бедно и ест с гладильной доски Актриса Назарова живет бедно и ест с гладильной доски Вся правда о Роберте Дауни-младшем Вся правда о Роберте Дауни-младшем Самые ожидаемые фэнтези 2021 года Самые ожидаемые фэнтези 2021 года
Комментарии 1
Актеры , Михаил Ефремов , Антон Табаков , Андрей Васильев , Леонид Брежнев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Михаил Галустян: «Сбылась мечта — я веду КВН!»
Михаил Галустян: «Сбылась мечта — я веду КВН!»
Российские комедии, не уступающие советским
Российские комедии, не уступающие советским
Послания, оставленные Гайдаем в «Операции Ы»
Послания, оставленные Гайдаем в «Операции Ы»
Почему Елена Коренева сбежала в США в начале 80-х
Почему Елена Коренева сбежала в США в начале 80-х
Видео
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
03:17
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
Актеры
«Друзья» в 2020-м
00:45
«Друзья» в 2020-м
Сериалы
Как на самом деле относились к Раневской коллеги
44:12
Как на самом деле относились к Раневской коллеги
Актеры
Советские кинозвезды, которых сгубил алкоголь
44:11
Советские кинозвезды, которых сгубил алкоголь
Актеры
Почему Елена Коренева сбежала в США в начале 80-х
03:08
Почему Елена Коренева сбежала в США в начале 80-х
Актеры
Какой стала Таня из «Адъютанта его превосходительства»
03:06
Какой стала Таня из «Адъютанта его превосходительства»
Актеры
Самые интересные фильмы про пришельцев
11:09
Самые интересные фильмы про пришельцев
Фильмы
Что известно о дочери Георгия Вицина
03:30
Что известно о дочери Георгия Вицина
Актеры
Как актриса без образования стала всесоюзной звездой
44:06
Как актриса без образования стала всесоюзной звездой
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение