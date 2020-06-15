Начал пить в 13 лет: факты из биографии Ефремова

Знаменитый актер происходит из звездной семьи и уже с юных лет проявлял пагубные наклонности.

В связи с недавно произошедшим смертельным ДТП, в котором виноват известный артист Михаил Ефремов , многие СМИ стали особо интересоваться подробностями из его биографии. Оказалось, что актер ни в чем себе не отказывал на протяжении всей своей жизни.

Мальчик родился в творческой семье с завидной родословной. Так, дедушка был оперным режиссером, мать — актрисой, а отец — легендарным актером. Как признался в одном из интервью сам Ефремов, однажды его погладил по голове сам Леонид Брежнев . Это произошло, когда мальчика взяли на вручении Государственных премий.

От отца Миша унаследовал актерский талант, а также тягу к спиртным напиткам. Пристрастие проявилось у него в весьма раннем возрасте. В 13 лет мальчик принимал участие в съемках фильма «Как стать великаном». Герой его был очень положительным, что не соответствовало тому, каким Миша был в жизни. По его собственному признанию, уже тогда он начал употреблять спиртное и лишился невинности. Произошло это с местными проститутками, причем они сами его сняли.

О том периоде вспоминает актер Андрей Васильев , который был задействован в той же картине. Миша проиграл ему в покер 75 рублей, найти такие деньги для школьника было нереально. Однако он вернул долг в установленный срок — через пару дней. Купюры были очень помятыми, а об их происхождении Ефремов признался лишь относительно недавно. Оказалось, что он взял их у пьяного шахтера, который уснул на пляже.

После учебы на первом курсе отец отправил Михаила в армию. Это было связано с непотребным поведением и пьянством. Ефремов-старший надеялся, что служба поможет ему остепениться.

Запомнилась коллегам и история, когда Михаил отбил жену у своего друга Антона Табакова , попросившего пристроить ее в театр «Современник». Впоследствии Ася Воробьева вышла замуж за Ефремова, причем она забеременела еще в браке с Табаковым.

Теперешняя жена актера рассказывала в одном из интервью, что алкоголизм мужа уж приняла как должное. С этой целью она сделала комнату артиста такой, чтобы оттуда не проникали звуки и запахи. Чтобы мужчина не мешал окружающим, она запирает его там.

Как известно, актер был женат пять раз и имеет шестерых детей от разных жен.

В то же время коллеги артиста по съемочной площадке утверждают, что Михаил является гениальным актером. Он обладает феноменальной памятью, а пристрастие к алкоголю никоим образом не отражается на его работе. Он способен воспроизвести очень сложные и длинные монологи, даже если накануне употреблял спиртное в больших количествах.