Советские кинозвезды, которых сгубил алкоголь 

Видео рассказывает о советских актёрах, которые не смогли побороть пристрастие к алкоголю и рано ушли из жизни, так и не сыграв всего, что могли. Почему представители творческих профессий прикладываются к бутылке? Помогает ли спиртное избавиться от проблем и смириться с невостребованностью? И почему любимцев публики не смогли удержать от падения в пропасть друзья и любимые? Смотрите ролик и узнайте больше о жизни именитых артистов.