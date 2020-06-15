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Советские кинозвезды, которых сгубил алкоголь 

Елена Красовская 4 часа назад
Видео рассказывает о советских актёрах, которые не смогли побороть пристрастие к алкоголю и рано ушли из жизни, так и не сыграв всего, что могли. Почему представители творческих профессий прикладываются к бутылке? Помогает ли спиртное избавиться от проблем и смириться с невостребованностью? И почему любимцев публики не смогли удержать от падения в пропасть друзья и любимые? Смотрите ролик и узнайте больше о жизни именитых артистов.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что стало с главным Дедом Морозом страны.
Актеры , Видео
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