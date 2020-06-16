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Актеры, пожертвовавшие своими зубами ради славы 

Диана Товсепова 2 часа назад
Актеры, пожертвовавшие своими зубами ради славы
Фото: Кадр из фильма "Пираты Карибского моря"
Многие голливудские и отечественные звезды худеют или поправляются для съемок, бреются на лысо или отращивают длинные бороды. Однако, кажется, дальше всех пошли актеры, пожертвовавшие ради ролей собственными зубами!
Так, обладатель премии Оскар Николас Кейдж в картине «Птаха» играл изуродованного взрывами героя без пары зубов. Представьте, что Кейджу реально вырвали зубы, да еще и без наркоза! Оказывается, зубы у актера росли вкривь и вкось, но он намеренно тянул время, чтобы провести операцию прямо во время съемок.
Популярный американский актер Шайа Лабаф крайне серьезно подходит к своей работе. Для того, чтобы вжиться в роль в картине «Ярость», актер специально порезал лицо, сделал татуировку, и даже не мылся почти четыре месяца, что, кстати, очень смущало его коллег. Помимо таких жертв, Лабаф пошел на удаление здорового переднего зуба!
Любимец зрителей Джим Керри блистал в культовой комедии «Тупой и еще тупее» со сколотым передним зубом. У актера действительно сломался зуб еще в юношестве во время драки. Правда потом его, конечно прикрыли коронкой. Но Керри, чтобы соответствовать своему образу, снял коронку с реально сломанного зуба.
Тоже самое сделал и Эд Хэлмс для роли в фильме «Мальчишник в Вегасе». Так как команда не могла придумать как естественно показать зрителю отсутствие зуба его героя, Хэлмс решился снять реальный имплантат на одном из своих предних зубов.
Британский актер Борис Карлофф для роли живого мертвеца в «Франкенштейне» сломал мост, установленный вместо целого ряда зубов на правой стороне челюсти. Беззубому актеру было значительно легче изображать мертвеца.
Джонни Деппу пришлось чуть легче. Для роли любимчика зрителей Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря» Деппу пришлось надеть на свои красивые зубы золотые коронки. Первое время ношение коронок доставляло ему моральный дискомфорт, а снимать их было крайне проблематично. Поэтому актер носил их и в перерывах между съемками фильмов, а чуть позже ему это даже стало нравиться.
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Комментарии
Актеры , Птаха , Ярость , Франкенштейн , Тупой и ещё тупее , Мальчишник в Вегасе , Джим Керри , Борис Карлофф
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