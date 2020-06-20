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Актеры, которые получили роль обманом 

Анастасия Иванова 6 часов назад
Актеры, которые получили роль обманом
Фото: Кадр из фильма «Ковбои против пришельцев»
Некоторые актеры, чтобы заполучить желаемую роль, даже готовы пойти на обман. «Рамблер» расскажет о них подробнее.

Дэниел Крэйг

На кастинге к фильму «Ковбои против пришельцев» актер уверял режиссера, что он знает, как обращаться с лошадью. Однако, когда дело дошло до съемок Крэйгу пришлось сознаться в своем обмане. Вот, что об этом сказал актер в одном из своих интервью:
«Мне оставалось только взобраться на коня и молиться, чтобы я не упал».

Рэйчел МакАдамс

Кадр из фильма «К чуду»
Рэйчел тоже решили добавить в список своих профессиональных навыков верховую езду, чтобы получить главную роль в фильме «К чуду». На съемочной площадке ложь вскрылась. Оказалось, что актриса страдала сильной аллергией на лошадей. Однако режиссер все же не стал заменять Рэйчел.

Лиам Хемсворт

Кадр из фильма «Последняя песня»
На кастинге к фильму «Последняя песня» Лиам заявил, что отлично играет в волейбол. По сюжету, его герою нужно было эффектно перебрасывать мяч через сетку. Режиссер был в бешенстве, когда на съемочной площадке увидел, что актер абсолютно не умеет играть. Создателям фильма пришлось нанять профессиональных спортсменов, чтобы те научили его.

Роберт Паттинсон

Кадр из фильма «Король»
Паттинсон не получал серьезного актерского образования. Однако на кастингах он всегда клялся, что окончил престижную Королевскую академию драматического искусства. Иногда он даже добавлял, что учился в Оксфорде.
Видео дня. Какой была жизнь «Королевы бензоколонки»
Комментарии 2
Актеры , К чуду , Последняя песня , Ковбои против пришельцев , Роберт Паттинсон , Рэйчел Макадамс , Лиам Хемсворт , Дэниел Крэйг
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