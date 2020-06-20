Актеры, которые получили роль обманом 

Некоторые актеры, чтобы заполучить желаемую роль, даже готовы пойти на обман. «Рамблер» расскажет о них подробнее.

На кастинге к фильму «Ковбои против пришельцев» актер уверял режиссера, что он знает, как обращаться с лошадью. Однако, когда дело дошло до съемок Крэйгу пришлось сознаться в своем обмане. Вот, что об этом сказал актер в одном из своих интервью:

«Мне оставалось только взобраться на коня и молиться, чтобы я не упал».

Рэйчел тоже решили добавить в список своих профессиональных навыков верховую езду, чтобы получить главную роль в фильме «К чуду». На съемочной площадке ложь вскрылась. Оказалось, что актриса страдала сильной аллергией на лошадей. Однако режиссер все же не стал заменять Рэйчел.

На кастинге к фильму «Последняя песня» Лиам заявил, что отлично играет в волейбол. По сюжету, его герою нужно было эффектно перебрасывать мяч через сетку. Режиссер был в бешенстве, когда на съемочной площадке увидел, что актер абсолютно не умеет играть. Создателям фильма пришлось нанять профессиональных спортсменов, чтобы те научили его.

Кадр из фильма «Король»

Паттинсон не получал серьезного актерского образования. Однако на кастингах он всегда клялся, что окончил престижную Королевскую академию драматического искусства. Иногда он даже добавлял, что учился в Оксфорде.