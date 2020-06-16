Сделала 5 операций, чтобы убрать сходство с Депардье

Актер Жерар Депардье — мужчина плодовитый. Несмотря на плотный съемочный график, артист находил время и на детей. Официально у Депардье четверо отпрысков. Сын Гийом, был талантливым актером, но скончался в 37 лет, дочь Жюли, сын от французской камбоджийки Жан и дочь Роксана. Кроме того, актер признал своими двух внебрачных детей. Но сам артист утверждает, что всего у него 20 детей от 10 разных женщин, известно о них немного. Подробнее — в материале "Рамблера".

Отличилась дочь Жерара Жюли. Актрисой она становится не собиралась, но сначала приняла предложение сняться вместе со знаменитым отцом "Полковник Шабер", затем сыграла роль в фильме "Машина" , а позже снялась в картине "Заид, маленькая месть" вместе со своим братом Гийомом.

Постепенно Жюли обретала славу, становилась известной актрисой. Но пресса начала упрекать дочку Депардье в кумовстве. Якобы, ее отец недюжинно поспособствовал тому, чтобы она построила актерскую карьеру. Это ужасно угнетало девушку.

Она неоднократно заявляла, что никогда не хотела иметь внешнего сходства с Жераром Депардье, а огромный нос — отличительная черта семейства — только дополняли ее комплексы. Поэтому девушка сознательно сделала пять пластических операций, чтобы убрать какое-либо сходство со знаменитыми родственниками.