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Дочь Депардье сделала пять операций, чтобы перестать быть похожей на отца 

Стелла Шмель 6 часов назад
Сделала 5 операций, чтобы убрать сходство с Депардье
Фото: globallookpress.com
Актер Жерар Депардье — мужчина плодовитый. Несмотря на плотный съемочный график, артист находил время и на детей. Официально у Депардье четверо отпрысков. Сын Гийом, был талантливым актером, но скончался в 37 лет, дочь Жюли, сын от французской камбоджийки Жан и дочь Роксана. Кроме того, актер признал своими двух внебрачных детей. Но сам артист утверждает, что всего у него 20 детей от 10 разных женщин, известно о них немного. Подробнее — в материале "Рамблера".
Отличилась дочь Жерара Жюли. Актрисой она становится не собиралась, но сначала приняла предложение сняться вместе со знаменитым отцом "Полковник Шабер", затем сыграла роль в фильме "Машина", а позже снялась в картине "Заид, маленькая месть" вместе со своим братом Гийомом.
Постепенно Жюли обретала славу, становилась известной актрисой. Но пресса начала упрекать дочку Депардье в кумовстве. Якобы, ее отец недюжинно поспособствовал тому, чтобы она построила актерскую карьеру. Это ужасно угнетало девушку.
Она неоднократно заявляла, что никогда не хотела иметь внешнего сходства с Жераром Депардье, а огромный нос — отличительная черта семейства — только дополняли ее комплексы. Поэтому девушка сознательно сделала пять пластических операций, чтобы убрать какое-либо сходство со знаменитыми родственниками.
Жюли Депардье продолжила свою актерскую карьеру и до сих пор снимается в фильмах и сериалах.
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Актеры , Машина , Жюли Депардье , Жерар Депардье
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