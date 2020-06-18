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СМИ: Кристен Стюарт снимется в роли принцессы Дианы 

РИА Новости и ещё 18 3 часа назад
СМИ: Стюарт снимется в роли принцессы Дианы
Фото: AP Photo / Invision / Mark Von Holden
Американская актриса Кристен Стюарт, известная по главной роли в киносаге "Сумерки", сыграет принцессу Диану в фильме "Спенсер", сообщает издание Deadline.
Сообщается, что действия фильма развернутся вокруг тех дней, когда принцесса Диана приняла решение развестись с принцем Чарльзом. По информации издания, режиссером фильма будет чилиец Пабло Ларраин, а в главной роли снимется Стюарт.
Отмечается, что производство картины начнется в начале 2021 года.
Принцесса Диана и принц Чарльз развелись в 1996 году. В ночь на 31 августа 1997 года Диана погибла в автокатастрофе в Париже. Автомобиль, в котором ехала принцесса, на высокой скорости врезался в стену в туннеле под мостом Альма. Возлюбленный Дианы, с которым она находилась в машине — кинопродюсер Доди аль-Файед — и водитель скончались на месте, телохранитель был тяжело ранен. После автокатастрофы тяжело раненная Диана была доставлена в больницу, где спустя несколько часов скончалась.
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Актеры , Сумерки , Кристен Стюарт , Чарльз Виндзор , Пабло Ларраин
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