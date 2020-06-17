Валентин Гафт лишился речи

– Состояние Валентина Иосифовича стабильное,
– Спасибо, – поблагодарила Ольга Михайловна. – У нас всё есть.
– Ольга – стоический человек. Оля знает, что я к ней прекрасно отношусь, а другие скажут, что рекламу себе делаю, поэтому не пишите моё имя, – попросила нас сохранить ее инкогнито известная актриса, подруга этой актерской семьи. – Валя сейчас себя лучше чувствует, чем зимой. Понятно, что болезнь никуда не ушла, но состояние действительно стабилизировалось. Валя правда испытывал большие затруднения с речью... А что вы хотите при этом заболевании? Ему было тяжело.
Но благодаря заботам Ольги, которую он любит космической любовью, он с нами, – продолжает актриса. – Их отношения – это что-то невероятное! У них замечательная семья, которая не даёт ему почувствовать себя одиноко, ведь он всегда был активен: театр, писательское творчество, телевидение. Он сам уже не играет, но хочет, чтобы Ольга выходила на сцену. Переживает за любимую. Даже когда Вале было плохо, забот полно, она продолжала играть в театре. И делала это блистательно! Ольга всё делает блистательно, на то она и Остроумова. Так что пожелайте этим удивительным людям стабильности и здоровья. Это будет самым лучшим сейчас!
«Пусть просто сидит на сцене и молчит, – говорят они. – А мы будем его поздравлять. Только пусть он с нами побудет. Валентин Иосифович, вас очень ждут!»