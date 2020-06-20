Что стало с «Петровым и Васечкиным» 

Комедия Владимира Аленикова "Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные" появилась в 1983 году и сразу же обратила на себя внимание как критиков, так и зрителей. Советские граждане по достоинству оценили работу режиссера, но еще во время согласования с киностудией постановщик выслушал много нелестных эпитетов в свой адрес ввиду "непионерского поведения героев". Сами юные актеры вели себя во время съемок гораздо хулиганистее своих героев. О том, как сложилась жизнь двух главных звезд музыкальной киноленты — в материале "Рамблера".

Дмитрий Барков (Вася Петров) и Егор Дружинин (Петя Васечкин) — люди публичные, а самое главное, они остаются друзьями до сих пор, хотя ни один из них не связал жизнь с актерской профессией. Барков и Дружинин были друзьями еще до съемок фильма, а режиссер обратил на них внимание благодаря тому, что мальчики подходили под типаж сценарных героев, да и вели себя уверенно и раскованно на съемках.

Facebook/Дмитрий Барков

Исполнитель роли Васи Петрова долго не мог выбрать, на какой факультет ему поступать — актерский или экономический, но, в конце концов, решил, что воплощать на экране образы — слишком большая ответственность. После окончания института он занялся продюсированием, работал на музыкальном канале, а также числился финансовым консультантом на бирже. Барков несколько раз мелькал на экране в эпизодах, данные работы он называл случайными. В настоящее время он преподает киноискусство в детской школе "Киноостров".

"Петя Васечкин" решил пойти по стопам отца — хореографа Влада Дружинина. В 22 года он уехал в США, чтобы заняться танцами, а для осуществления своей мечты подрабатывал где придется (официантом, грузчиком, мыл посуду в ресторане).