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Кто сломал карьеру «советской Одри Хепберн» 

Елена Красовская 4 часа назад
Смотрите видео и узнайте о жизни актрисы Людмилы Марченко, которую когда-то считали одной из самых перспективных звёзд советского кино. Людмила мечтала об актёрской стезе с детства, да и окружающие не сомневались, что ей уготована слава: девочка всегда была артистичной, яркой, самобытной. Сниматься она начала ещё в студенчестве, но по-настоящему открыл Марченко режиссёр Иван Пырьев. Увы, он же и закрыл Людмиле дорогу на экран. Почему «советская Одри Хепберн» не сделала карьеру и почему она ушла из жизни в 56, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что Нонна Гришаева описала работу с Ефремовым.
Актеры , Видео , Людмила Марченко , Одри Хепберн , Иван Пырьев , Нонна Гришаева
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