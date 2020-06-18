Советский актер, лучше всех игравший Бабу-Ягу 

Герой видео — актёр Георгий Милляр, которого считали главной Бабой-Ягой советского кино. Милляр действительно часто представал на экране в образе этого сказочного персонажа, но в его исполнении Баба-Яга была не столько страшной, сколько комичной. Когда и почему Георгию Милляру предложили сыграть Кощея? Почему артист потерял зрение? Как он провёл последние годы? Смотрите видео и узнайте о легенде отечественного кинематографа.
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