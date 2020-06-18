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В СМИ появилась информация о том, кто сыграет принцессу Диану 

Стелла Шмель 3 часа назад
Стало известно, кто сыграет принцессу Диану
Фото: depositphotos.com
В СМИ начала появляться информация об исполнительнице главной роли в фильме "Спенсер". Кинолента расскажет о жизни принцессы Дианы. Главную роль в картине, как передает издание Deadline, сыграет Кристен Стюарт.
Актриса в основном известна по главной роли в знаменитой киносаге "Сумерки", а также она сыграла в перезапуске "Ангелов Чарли", "Ультраамериканцы", "Все еще Элис" и во многих других картинах.
Действия фильма "Спенсер" будут разворачиваться в те дни, когда принцесса решила развестись с принцем Чарльзом.
Режиссером фильма выступит Пабло Ларраин из Чили, а сценарий напишет шоураннер "Острых козырьков" и "Табу" Стивен Найт.
Начать снимать картину должны в 2021 году.
Ранее "Рамблер" писал, что Нонна Гришаева описала работу с Ефремовым.
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