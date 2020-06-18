Что стало с буфетчицей из «Королевы бензоколонки» 

Ее часто называли украинской Фаиной Раневской, отмечая не только несомненный талант, но и искрометный юмор актрисы. Но судьба, которая ей всегда, в общем-то, благоволила, во второй половине жизни вдруг решила поставить подножку. О перипетиях жизни Нонны Копержинской рассказывает «Рамблер».

Нонна заболела искусством еще в детстве, даже пыталась сбежать из дома после гастролей театральной труппы в ее городе. Девочку, конечно, нашли и вернули обратно. Но интерес к актерству никуда не исчез. Правда, окончив школу, Нонна пошла поступать на химико-фармацевтический факультет Киевского университета.

Девушка сдала почти все экзамены, оставалось выдержать всего лишь один и Копержинская стала бы студенткой. Но судьба распорядилась иначе: Нонна случайно оказалась возле театрального института и это решило все. Копержинская забрала документы из Киевского университета и отправилась поступать в театральный. Экзамены Нонна сдала блестяще и стала студенткой.

Еще во время учебы в институте Копержинская вышла замуж, но вскоре после рождения сына супруги разошлись, сумев, правда, сохранить теплые отношения.

После окончания института в 1946 году Нонну пригласили в театр имени Ивана Франко, где актриса и служила всю жизнь, не жалуясь на отсутствие ролей. В кино Копержинская сыграла около 50 ролей, но особенно запомнилась зрителям в роли Лимерихи в фильме «За двумя зайцами» и буфетчицы Рогнеды Карповны в «Королеве бензоколонки». Копержинская много снималась, правда, ей почти не давали главных ролей, но даже эпизоды с ней зрители запоминали навсегда.

В 33 года Нонна во второй раз вышла замуж, избранником стал режиссер Павел Шкреба, с которым актриса прожила всю жизнь и родила второго сына. Семья всегда была для Копержинской на первом месте, поэтому когда в 1985 году любимый супруг скончался, ее мир рухнул. Нонна с трудом смогла справиться с потерей, не без помощи близких друзей и сыновей. Но вскоре судьба приготовила ей еще одно испытание: старший сын актрисы, Евгений, решил перебраться жить в Чехословакию, а через некоторое время скончался от онкологического заболевания.

Начались проблемы и в творческой деятельности: в театре стали увольнять актеров, которые редко выходили на сцену.

Копержинской в то время уже было 70 лет и она была мало занята в спектаклях. Актриса сама написала заявление об увольнении по собственному желанию, не дожидаясь, пока ее уволят, и ушла из театра с гордо поднятой головой.

Без работы Копержинская тосковала очень, но зато много общалась с близкими людьми: родными, друзьями. Ушла из жизни актриса в июне 1999 года, через месяц после своего 79 дня рождения.