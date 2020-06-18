Лекси Белл родилась в американской Луизианне, после школы работала в видеомагазине и о карьере в индустрии "взрослого" кино даже не мечтала. Пока к ней в магазин не зашел один человек, просмотревший ее страницу в соцсети, и не сделал предложение, от которого девушка не смогла отказаться.

Через три месяца после того знаменательного случая Лекси Белл начала сниматься и за пару лет стала одной из самых востребованных звезд пикантного жанра. В 2011 году она вошла список 12 самых популярных актрис по версии телеканала CNBC. Дальше карьера шла только в гору: Лекси снялась в фильме, посвященном только ей, журнал Penthouse назвал ее "Киской месяца" в 2013 году, а в 2014 она стала "Киской года". К 2016 году на счету Лекси было уже 605 фильмов для взрослых.

В галерее "Рамблера" — самые трогательные фотографии уверенной звезды.