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Как Герасимов чуть не разрушил карьеру Мордюковой 

Александра Нечаева 3 часа назад
Как Герасимов чуть не разрушил карьеру Мордюковой
Фото: Globallookpress
Первая же роль Нонны Мордюковой, сыгранная еще во время учебы во ВГИКе, принесла ей невероятную популярность. Молодая актриса сыграла одну из главных ролей в фильме Сергея Герасимова «Молодая гвардия». Но Ульяна Громова не только стала ролью, с которой начался невероятный успех актрисы, но и чуть не загубила ее карьеру. И тогда в жизни Мордюковой все могло быть совершенно иначе. О том, почему карьера актрисы могла закончиться, едва начавшись, и какую роль сыграл в этом Сергей Герасимов, рассказывает «Рамблер».
Изначально Ульяну Громову должна была играть другая актриса. Герасимов уже утвердил на роль Клару Лучко, которая исполняла ее в студенческом спектакле. Но неожиданно на сцене в одной из студенческих постановок режиссер увидел Мордюкову и понял, что вот она, настоящая Ульяна.
Решительная, бесстрашная, обладающая невероятной внутренней силой и талантом, Нонна сразила наповал Герасимова не только как режиссера, но и как мужчину. Сергей Аполлинариевич настолько потерял голову, что всерьез задумался о разводе с Тамарой Макаровой и отправился к родителям Нонны просить ее руки.
Кадр из фильма "Молодая гвардия"
Герасимову в то время был 41 год, Мордюковой едва исполнилось 22, но разница в возрасте режиссера вовсе не смущала. а вот Нонне он казался настоящим стариком. Тем более, что на съемочной площадке у нее уже был поклонник: актрисой увлекся Вячеслав Тихонов, девушка ответила взаимностью и даже познакомила молодого человека с родителями.
После сватовства Герасимова Мордюкова всерьез задумалась о том, чтобы выйти за него замуж. Хотя никаких чувств к режиссеру она, конечно, не испытывала, но полагала, что выгодное замужество сможет помочь обеспечивать родителей. Кроме того, девушка опасалась, что отказ может помешать ее будущей карьере.
Но мать Нонны и на сватовство Герасимова, и на доводы дочери ответила категоричным отказом. Обоим она ответила, что выходить замуж за мужчину намного старше совершенно необязательно: если талант есть, она и так пробьется. Не ошиблась.
Мордюкова вышла замуж за Вячеслава Тихонова, родила сына, продолжала активно сниматься. Герасимов не стал вставлять ей палки в колеса и каким-то образом мешать карьере актрисы, но продолжал оказывать ей знаки внимания. Это продолжалось до тех пор, пока, если верить слухам, супруга режиссера не написала жалобу в ЦК КПСС о том, что ее муж увивается за актрисой и ставит под угрозу спокойствие семьи. Герасимову настоятельно рекомендовали оставить Мордюкову в покое. Что режиссер в итоге и сделал.
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Комментарии
Актеры , Молодая гвардия , Вячеслав Тихонов , Тамара Макарова , Нонна Мордюкова , Сергей Герасимов , Клара Лучко , КПСС
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