Известная 51-летняя актриса Эвелина Бледанс получила травму во время съемок пикантной сцены на площадке сериала "Фитнес" , о чем знаменитость рассказала своим подписчикам в Instagram.

Артистка опубликовала видео, на котором она запечатлена в эффектном декольте, которое оценили фанаты Бледанс, высказав восторг в комментариях вместе с пожеланиями скорейшего выздоровления.

@bledans

Известно, что актриса около трех лет назад сделала пластику груди, после чего она не устает радовать подписчиков своим телом. А некоторые считают, что в своем возрасте Бледанс может дать фору многим молодым актрисам.