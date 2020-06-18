Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Эвелина Бледанс получила травму во время съемок пикантной сцены 

Мария Сергеева 1 час назад
Известная 51-летняя актриса Эвелина Бледанс получила травму во время съемок пикантной сцены на площадке сериала "Фитнес", о чем знаменитость рассказала своим подписчикам в Instagram.
Артистка опубликовала видео, на котором она запечатлена в эффектном декольте, которое оценили фанаты Бледанс, высказав восторг в комментариях вместе с пожеланиями скорейшего выздоровления.
@bledans
Известно, что актриса около трех лет назад сделала пластику груди, после чего она не устает радовать подписчиков своим телом. А некоторые считают, что в своем возрасте Бледанс может дать фору многим молодым актрисам.
Ранее "Рамблер" писал о том, что в СМИ появилась информация о том, кто сыграет принцессу Диану.
Актеры , Видео , Фитнес , Эвелина Бледанс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Валентин Гафт лишился речи
Валентин Гафт лишился речи
Что стало с Пьеро из «Приключений Буратино»
Что стало с Пьеро из «Приключений Буратино»
Самые глупые ляпы в голливудском сериале про русских
Самые глупые ляпы в голливудском сериале про русских
Видео
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
03:17
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
Актеры
«Друзья» в 2020-м
00:45
«Друзья» в 2020-м
Сериалы
Советский актер, лучше всех игравший Бабу-Ягу
26:27
Советский актер, лучше всех игравший Бабу-Ягу
Актеры
Какой была жизнь звезды «Королевы бензоколонки»
03:56
Какой была жизнь звезды «Королевы бензоколонки»
Актеры
Что стало с актерами боевика про черепашек-ниндзя
10:25
Что стало с актерами боевика про черепашек-ниндзя
Актеры
Актеры боевиков, так и не получившие черный пояс
11:20
Актеры боевиков, так и не получившие черный пояс
Актеры
Кто сломал карьеру «советской Одри Хепберн»
14:21
Кто сломал карьеру «советской Одри Хепберн»
Актеры
Наши звезды, которых ловили за нетрезвое вождение
05:33
Наши звезды, которых ловили за нетрезвое вождение
Актеры
Почему подруга Горбатого так и не стала матерью
03:12
Почему подруга Горбатого так и не стала матерью
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение