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Домогаров заявил о неуважении к зрителям и отказался выходить на сцену 

Lenta.ru и ещё 2 8 часов назад
Домогаров заявил о неуважении к зрителям
Фото: Lenta.ru
Актер Александр Домогаров выступил в защиту Михаила Ефремова. Об этом он написал в своем Instagram.
По его словам, «катастрофа, которая произошла с Мишей — лакмусовая бумажка, которая показала отношение общества "людей"». В связи с этим Домогаров заявил, что у него — богемы и артиста — теперь нет никакого желания выходить на сцену к зрителям, к которым он никогда не будет теперь чувствовать уважения.
Артист также начал обличать критиков Ефремова, будто бы они «не пили, не бросали жен, не изменяли, не ночевали у приятелей или у подруг, не продавались за гроши и не подставляли своих товарищей ради своей выгоды».
8 июня Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа. Позднее в его организме также обнаружили следи наркотиков.
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Актеры , Александр Домогаров , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
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