Домогаров заявил о неуважении к зрителям

По его словам, «катастрофа, которая произошла с Мишей — лакмусовая бумажка, которая показала отношение общества "людей"». В связи с этим Домогаров заявил, что у него — богемы и артиста — теперь нет никакого желания выходить на сцену к зрителям, к которым он никогда не будет теперь чувствовать уважения.

Артист также начал обличать критиков Ефремова, будто бы они «не пили, не бросали жен, не изменяли, не ночевали у приятелей или у подруг, не продавались за гроши и не подставляли своих товарищей ради своей выгоды».