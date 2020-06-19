Домогаров отказывается от сцены из-за Ефремова

Актер Александр Домогаров выступил в защиту коллеги Михаила Ефремова , который будучи в алкогольном опьянении стал виновником смертельной аварии. Об этом Домогаров написал в своем Instagram.

По его мнению, "катастрофа, которая произошла с Мишей — лакмусовая бумажка, которая показала отношение общества людей". Поэтому Александр заявил, что у него — богемы и артиста — теперь нет даже желания выходить на сцену к зрителям, к которым теперь он уже никогда не будет чувствовать уважения.

Актер стал обличать и критиков Ефремова, будто бы они "не пили, не бросали жен, не изменяли, не ночевали у приятелей или у подруг, не продавались за гроши и не подставляли своих товарищей ради своей выгоды".