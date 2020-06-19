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Домогаров заявил, что не уважает зрителей из-за Ефремова 

Диана Товсепова 7 часов назад
Домогаров отказывается от сцены из-за Ефремова
Фото: Кадр из фильма
Актер Александр Домогаров выступил в защиту коллеги Михаила Ефремова, который будучи в алкогольном опьянении стал виновником смертельной аварии. Об этом Домогаров написал в своем Instagram.
По его мнению, "катастрофа, которая произошла с Мишей — лакмусовая бумажка, которая показала отношение общества людей". Поэтому Александр заявил, что у него — богемы и артиста — теперь нет даже желания выходить на сцену к зрителям, к которым теперь он уже никогда не будет чувствовать уважения.
Актер стал обличать и критиков Ефремова, будто бы они "не пили, не бросали жен, не изменяли, не ночевали у приятелей или у подруг, не продавались за гроши и не подставляли своих товарищей ради своей выгоды".
Ранее "Рамблер" сообщал, как Ефремова оправдывал актер Никита Джигурда.
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Актеры , Александр Домогаров , Михаил Ефремов , Никита Джигурда
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