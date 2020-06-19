Американская фигуристка Мелисса Буланхаги рассказала, почему ушла в другую профессию после завершения спортивной карьеры. "Рамблер" рассказывает, как сложилась ее судьба.

Девушка неоднократно выступала на спортивных соревнованиях и завоевывала призовые места. В 2014 году она выступала на Олимпийских играх в Сочи, но не смогла занять призовое место. Буланхаги поделилась, что была разочарована спортом после этих соревнований и пристрастилась к алкоголю. Так, она поняла, что в большой спорт больше не вернется.

Ранее Буланхаги предлагали сниматься в фильмах для взрослых, но она очень долго отказывалась. Однако, когда бывшая спортсменка узнала, сколько зарабатывают актрисы, она согласилась начать карьеру в новой сфере. Девушка снимается под псевдонимом Jada Kai.