Как изменился Билли Зейн, который играл «Титанике»

Билли Зейн , который исполнил роль богатого жениха Роуз Кэла Хокли в «Титанике», после выхода фильма проснулся знаменитым. «Рамблер» расскажет, как сложилась жизнь актера.

Свою первую известную роль Билли получил в первых двух частях трилогии «Назад в будущее» . Там он сыграл Матча, друга Биффа Таннера. Однако настоящую популярность актеру принесла роль Кэла Хокли в блокбастере «Титаник» . За нее Зейн даже был номинирован на премию MTV в категории «Лучший злодей года», а также попал в список 50 самых красивых мужчин года.

На момент съемок фильма актеру было чуть больше 30 лет. Тогда он еще мог похвастаться привлекательной фигурой и густой шевелюрой. Однако время не щадит никого. Артист располнел и облысел. Но все же это не смогло повлиять на обаяние Билли Зейна.

Сейчас актер продолжает активно сниматься в фильмах и сериалах. В прошлом году вышло целых четыре проекта с его участием. А в 2020 году Билли снялся в фильме «Последнее убийство».

В настоящее время Билли Зейн состоит в фактическом браке с американской моделью Кэндис Нэйл. Пара воспитывает двух дочерей — Аву Катерину и Джию.