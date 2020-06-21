Как изменился Билли Зейн, который играл «Титанике»

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Что стало с актером, который сыграл жениха Роуз в «Титанике» 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Билли Зейн, который исполнил роль богатого жениха Роуз Кэла Хокли в «Титанике», после выхода фильма проснулся знаменитым. «Рамблер» расскажет, как сложилась жизнь актера.
Свою первую известную роль Билли получил в первых двух частях трилогии «Назад в будущее». Там он сыграл Матча, друга Биффа Таннера. Однако настоящую популярность актеру принесла роль Кэла Хокли в блокбастере «Титаник». За нее Зейн даже был номинирован на премию MTV в категории «Лучший злодей года», а также попал в список 50 самых красивых мужчин года.
На момент съемок фильма актеру было чуть больше 30 лет. Тогда он еще мог похвастаться привлекательной фигурой и густой шевелюрой. Однако время не щадит никого. Артист располнел и облысел. Но все же это не смогло повлиять на обаяние Билли Зейна.
Сейчас актер продолжает активно сниматься в фильмах и сериалах. В прошлом году вышло целых четыре проекта с его участием. А в 2020 году Билли снялся в фильме «Последнее убийство».
В настоящее время Билли Зейн состоит в фактическом браке с американской моделью Кэндис Нэйл. Пара воспитывает двух дочерей — Аву Катерину и Джию.
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Актеры , Видео , Титаник , Назад в будущее , Билли Зейн
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