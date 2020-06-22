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Как изменилась Катя из фильма «Ворошиловский стрелок» 

Анастасия Иванова 39 минут назад
Как изменилась Катя из «Ворошиловского стрелка»
Фото: Кадр из фильма «Ворошиловский стрелок»
Фильм Станислава Говорухина «Ворошиловский стрелок» вышел в 1998 году. «Рамблер» расскажет, как сложилась жизни Анны Синякиной, которая сыграла роль Кати в картине.
Кинематографическая карьера Анны Синякиной началась еще в школьные годы. Когда будущей актрисе исполнилось 15 лет, ее пригласили на съемки в картину «День полнолуния» режиссера Карена Шахназарова. Анна исполнила роль девушки по вызову.
На момент выхода «Ворошиловского стрелка» актрисе было всего 17 лет. После того, как она сыграла главную героиню в фильме, девушка проснулась настоящей знаменитостью. Анну стали приглашать сниматься в различных фильмах и сериалах, а также играть в театре. Так она сыграла в фильмах «Опять надо жить», «Палата №6» и сериалах «Анна Каренина», «Виола Тараканова» и многих других.
@anna.siniakina
Сейчас актрисе 38 лет. Большую часть своего времени она играет на сцене театра. Последнее появление Анны на экране было в 2019 году в сериале «Скажи правду». О личной жизни актрисы ничего не известно. Анна принадлежит к тем артистам, которые считают, что выходами на сцену или съемочную площадку они и так слишком много рассказывают о себе зрителям.
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Комментарии 6
Актеры , Скажи правду , Анна Каренина , Ворошиловский стрелок , Станислав Говорухин , Анна Синякина , Карен Шахназаров
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