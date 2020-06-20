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Лучшие роли Николь Кидман 

Полина Алферова 9 часов назад
Лучшие роли Николь Кидман
Фото: Кадр из фильма "Мулен руж!"
20 июня знаменитая австралийская актриса Николь Кидман отмечает свой день рождения. «Рамблер» вспомнил лучшие работы актрисы.

«Бангкок Хилтон»

Этот остросюжетный мини-сериал с юной Николь Кидман помнят все зрители 90-х. Катрина Стэнтон после смерти матери находит письма отца и решает его разыскать. Поиски отца приводят ее в Бангкок, куда она приезжает вместе с новым знакомым. Однако Катрина не подозревает, что долгожданная встреча с отцом произойдет при ужасных обстоятельствах. А тайна в его прошлом спасет ей жизнь.

«Часы»

В интеллектуальной драме актриса сыграла писательницу Вирджинию Вулф, которая пишет своей знаменитый роман «Миссис Деллоуэй» и пытается бороться с депрессией. Ее судьба переплетается с жизнью двух женщин из других времен. За эту роль Николь Кидман получила несколько престижных премий — «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA.

«Мулен Руж!»

Прекрасная куртизанка Сатин является звездой знаменитого парижского кабаре. В нее влюблен бедный британский поэт Кристиан (Юэн Макгрегор), и Сатин неожиданно отвечает взаимностью. Однако она должна соблазнить богатого аристократа, который может стать спонсором нового шоу. За эту роль Кидман получила «Золотой глобус» как лучшая актриса мюзикла или комедии.

«Степфордские жены»

Джоанна после увольнения с работы вместе с мужем и детьми переезжает в городок Степфорд, штат Коннектикут. Город кажется райским уголком, но Джоанну удивляют местные женщины — они всегда улыбаются, не интересуются ничем, кроме домашнего хозяйства и ухода за собой, и во всем слушаются мужей. Вскоре такая идиллия начинает пугать Джоанну.

«За что стоит умереть»

Сьюзен Стоун мечтает стать телезвездой и выходит замуж за состоятельного американца с итальянскими корнями. Она устраивается работать на местный телеканал, начинает вести прогноз погоды и снимать документальный фильм о жизни неблагополучных подростков. Муж мечтает о детях, но Сьюзен одержима карьерой и готова ради известности на все.

«Другие»

Грейс Стюарт живет на острове Джерси в 1945 году вместе с сыном Николасом и дочкой Энн. Ее муж воюет во Франции, а дети не переносят солнечный свет, поэтому в доме всегда темно. Однажды из дома исчезают все слуги, дом окутывает туман, а дети начинают видеть призраков в доме. За эту роль Николь Кидман получила премию «Сатурн».

«Большая маленькая ложь»

Сериал получил 8 премий «Эмми», 4 премии «Золотой глобус» и другие престижные награды. В том числе несколько премий получила и Николь Кидман за роль Селесты Райт.
В центре повествования — пять семей, которые оказываются связаны с убийством на благотворительном школьном балу.

«Скандал»

Фильм рассказывает о Гретхен Карлсон и ее соратницах, которые разоблачили домогательства со стороны генерального директора Fox News Роджера Айлза.
Видео дня. Какой была жизнь «Королевы бензоколонки»
Комментарии 1
Актеры , Скандал , Оскар , Другой , Большая маленькая ложь , Другие , Часы , Николь Кидман , Вирджиния Вулф , Fox News
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