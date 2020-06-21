Кто не верил в дуэт Гурченко и Басилашвили 

Людмила Гурченко и Олег Басилашвили поразили зрителей своей трогательной историей любви в мелодраме Эльдара Рязанова "Вокзал для двоих". Примечательно, что актеры могли сняться вместе еще в 1979 году, однако их тандем был признан неудачным. О том, как это произошло — в материале "Рамблера".
Режиссер фильма "Суета сует" Алла Сурикова рассматривала Гурченко и Басилашвили на главные роли в своей картине. Последний на два часа задержался на пробах в "Осеннем марафоне" и опоздал на встречу. Актриса была на нервах и показывала раздражение. Постановщица решила, что дуэта из них не выйдет. Кроме того, по ее мнению, звезды решили испытать начинающего режиссера, а она в то же время искала тех, с тех можно было наладить дружеский контакт.
На такую роль прекрасно подошли Галина Польских и Фрунзик Мкртчян, которые блестяще сыграли пару. А спустя три года на экраны вышел "Вокзал для двоих", закрепив утверждение о том, что Гурченко и Басилашвили заслужили все свои звания и награды.