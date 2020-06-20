СМИ: Заворотнюк готовится вернуться к работе в кино

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк готова вернуться к работе в кино и на сцене. Ее тяжелая болезнь полностью перешла в стадию ремиссии. Об этом сообщил достоверный источник, пишет портал popcake.tv.

До этого об улучшении в состоянии Анастасии Заворотнюк говорила ее соседка по поселку Крекшино певица Наташа Королева . По ее словам, дорогостоящее лечение и проведенные операции привели к положительному результату, сообщает портал «7 дней».

Ранее специалисты отмечали, что у Анастасии Заворотнюк действительно было обнаружено тяжелое заболевание. При этом ученые разговаривали с мужем Заворотнюк фигуристом Петром Чернышевым . Он отмечал, что его супруге лучше. Если же в ее состоянии снова наступит кризисный момент, то родные свяжутся с учеными, которые предложат свой метод лечения.

Напомним, что впервые о болезни Анастасии Заворотнюк стало известно летом прошлого года. Звезда долгое время не появлялась на телевидении и не общалась с журналистами. Вскоре СМИ стали писать новости одна страшнее другой. Журналисты считали, что дни актрисы сочтены им ей уже невозможно помочь. Реальность же, как показало время, оказалась несколько иной. Сейчас актриса находится в своем особняке в Крекшино под неустанным вниманием родных и близких людей.