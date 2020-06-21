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Федор Добронравов объяснил уход из театра Сатиры 

Lenta.ru и ещё 27 3 часа назад
Федор Добронравов объяснил уход из театра Сатиры
Фото: Lenta.ru
Народный артист России Федор Добронравов объяснил усталостью уход из Московского театра Сатиры. Его слова приводит «Московский комсомолец».
Добронравов подчеркнул, что устал за 16 лет работы в театре, отметив, что у него не было никаких ссор перед уходом. Актер при этом рассказал, что продолжит играть в спектакле «Где мы?»
«Я остался на разовых и буду играть этот спектакль столько, сколько будет играть Александр Анатольевич (Ширвиндт, художественный руководитель театра Сатиры — прим. «Ленты.ру»)», — заявил он.
Об уходе Добронравова из театра Сатиры стало известно 20 июня. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию. В пресс-службе театра также подчеркнули, что актер не смог доиграть спектакли с его участием из-за пандемии коронавируса.
Федор Добронравов — российский актер театра и кино. В 2011 году ему присвоили звание народного артиста. Актер работал в Московском театре сатиры с 2003 года. Он снимался в сериалах «Сваты», «Ликвидация», «Папины дочки» и «Кадетство». Кроме того, он известен по ролям в фильмах «Изображая жертву», «О чем говорят мужчины», «На Верхней Масловке» и «Жили-были».
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Актеры , Другое , Фильмы , О чём говорят мужчины , Папина дочка , Изображая жертву , Ликвидация , Жили-были , Федор Добронравов , Московский комсомолец , Lenta.ru
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