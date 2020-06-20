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Избитый и изуродованный: Прилучный ужаснул своим новым фото 

Teleprogramma.pro 6 часов назад
Избитый Прилучный ужаснул своим новым фото
Фото: Teleprogramma.pro
Звезда «Мажора» Павел Прилучный совсем недавно официально развелся с супругой Агатой Муцениеце. Правда, о том, что супруги расстались, стало известно еще в феврале этого года. И с тех пор знаменитости живут порознь. Брак актеров был расторгнут достаточно быстро, они смогли договориться и о разделе имущества, и о воспитании детей — напомним, у пары их двое, 7-летний Тимофей и 4-летняя Мия. Теперь уже бывший муж оставил матери своих наследников четырехкомнатную квартиру в Москве, а там остался жить в загородном доме.
Как только стали убирать ограничения из-за коронавируса, у Прилучного возобновились съемки в картине «Побег из ада», в которой Павел играет главную роль — летчика Михаила Девятаева. Это история периода Великой Отечественной войны, когда советский летчик попал в фашистский плен. Но обстоятельства не сломили его, и герой смог сбежать на немецком самолете.
@bugevuge
Прилучный регулярно делится снимками со съемочной площадки и показывает себя в образе своего персонажа. На новом снимке, который он разместил у себя в stories, он предстал серьезно избитым и изуродованным.
Девятаева в плену пытали, истязали и морили голодом. Для роли, кстати, актеру необходимо было похудеть до экстремально низкого веса — 39 килограммов.
Сам Прилучный еще до пандемии коронавируса рассказывал, что в эту роль ему невероятно сложно было погружаться.
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Комментарии
Актеры , Павел Прилучный , Агата Муцениеце , Михаил Девятаев
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