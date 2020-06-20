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Прилучный ужаснул подписчиков своим новым фото 

Анастасия Иванова 6 часов назад
Избитый Прилучный ужаснул новым фото
Фото: @bugevuge
Актер Павел Прилучный опубликовал новое фото, которое шокировало пользователей Сети. Снимком он поделился в Stories в своем Instagram-аккаунте.
После постепенного снятия ограничений из-за пандемии коронавируса актер вернулся к съемкам в кино. Сейчас он играет попавшего в плен к фашистам летчика Михаила Девятаева в картине "Побег из ада".
@bugevuge
Павел Прилучный поделился снимком со съемочной площадки. На нем он серьезно избит и изуродован. По сюжету персонажа актера пытали и морили голодом в плену. Для фильма Прилучному нужно было похудеть до экстремально низкого веса — 39 килограммов. Актер признался, что ему было сложно погрузиться в роль.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что Муцениеце запретила фанатам Прилучного упоминать ее.
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Актеры , Павел Прилучный , Михаил Девятаев
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