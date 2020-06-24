Кто мог сыграть в фильме «Любовь и голуби» 

Лирическая комедия "Любовь и голуби" Владимира Меньшова продемонстрировала органичное воплощение образов семьи Кузякиных, которые действительно существовали и жили в городе Черемхово Иркутской области. Кастинг растянулся надолго, среди претендентов были другие известные актеры, а некоторые и вовсе обиделись из-за отказа. "Рамблер" рассказывает, какими могли быть герои картины "Любовь и голуби".
Особое недовольство излучал Александр Фатюшин, который очень хотел сыграть Василия, однако режиссер даже не пригласил его на пробы. После премьеры актер все же признал, что Александр Михайлов блестяще справился с таким амплуа. Также на роль главы семьи Кузякиных претендовали Борис Сморчков и Виктор Борцов, пробы их, однако, не впечатлили постановщика. И даже Сергей Юрский, который гениально изобразил Дядю Митю пробовался сначала на роль Васи. Меньшов долго ждал Александра Михайлова, который был занят в других проектах и, когда он наконец освободился, то режиссер облегченно вздохнул, понимая, что нашел идеального актера на такую роль.
Образ Надежды могла воплотить Любовь Полищук, которая на пробах оказалась неубедительна. Впрочем, Меньшов сразу видел в роли Нину Дорошину, которая, по его мнению, буквально жила ею на театральных подмостках.
Сначала роль Дяди Мити предложили Олегу Табакову, который хоть и согласился, но нехотя, поскольку пьеса ему не нравилась. Позже он все же отказался ради фильма "Мэри Поппинс, до свидания!".
Наиболее ожесточенной была борьба за роль Раисы Захаровны: на кастинг приходили Татьяна Доронина, Наталья Кустинская и Ольга Яковлева. Впрочем, необходимые качества удалось воплотить Людмиле Гурченко. Колоритность, интеллигентность образа вместе с юмором так покорила режиссера, что он даже расширил роль актрисы, спровоцировав ее на импровизацию.