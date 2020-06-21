Что Крамаров написал Рейгану перед отъездом в США

Савелий Крамаров выдающийся актер СССР, который за свою жизнь сыграл в 70 фильмах, но вою главную роль ему сыграть так и не довелось.

Начав играть в театре, Крамаров понял, что главное его призвание — быть артистом. «Я играю хулиганов и дураков, начиная с полудурков, заканчивая полными, и вы меня за это любите!» — говорил Крамаров. Но, по словам коллег, его экранный образ очень отличался от реального Савелия. Его любимое занятие было чтение книг, с людьми он ладил не очень и всегда старался держать дистанцию.

Отъезд в Америку

Перед тем, как эмигрировать, Савелий Крамаров обратился с открытым письмом к тогдашнему президенту США Рейгану следующего содержания: «Уважаемый господин президент! Я не умираю с голоду, но не одним хлебом жив человек. Помогите мне обрести в вашей великой стране возможность работать по специальности. Моя нынешняя великая страна, видимо, помочь мне в этом вопросе не может» Его письмо было несколько раз передано по «Голосу Америки». Если бы такой поступок совершил любой другой советский гражданин, его бы не простили, в случае же с Крамаровым, они решили — пусть лучше поскорее уезжает. После чего 31 октября 1981 года он уехал из родины навсегда.

В Вене Виктор Шульман организовал для него гастроли, которые прошли с большим успехом. Он предполагал, что в Америке его жизнь станет лучше, он будет больше сниматься, но Голливуд не оправдал его ожиданий. В основном ему предлагали эпизодические роли в тени крупных звезд.

Почему он решил уехать?

Савелий Крамаров рано стал сиротой, и единственной его поддержкой был дядя. После отъезда дяди в Израиль к Савелию резко поменялось отношение у Советской власти. Ему предлагали все меньше ролей. А после того, как он стал стал правоверным иудеем (отказывался от съемок по субботам, посещал синагогу), он и вовсе стал неугоден.

Несмотря на то, что у него было все, что только могла пожелать творческая интеллигенция, и его как артиста ценили наверху, все же он оставался социально выключенным человеком. Он мог играть только пьяниц, дураков, и ничего другого. Имеющаяся слава со временем перестала приносить удовольствие, он решил, что больших успехов достигнет именно, а Америке. Неизвестно откуда он взял информацию о том, что в Америке есть всего 44 комедианта, и говорил, что будет 45. Но, к сожалению, его планам не удалось сбыться.

В 1984 году мир увидел два фильма с участием знаменитого советского актера: «Москва на Гудзоне» , в котором он сыграл роль сотрудника КГБ, и «Космическая одиссея-2010» — здесь ему досталась роль советского ученого. В этом фильме он сыграл с такими звездами кино, как Джон Литгоу , Рой Шнайдер, Хелен Мирен.