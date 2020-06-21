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Народный артист России Федор Добронравов не уходит насовсем из Театра Сатиры. Об этом сообщил актер, режиссер и художественный руководитель Театра Сатиры Александр Ширвиндт

По его словам, Добронравов будет доигрывать спектакли, в которых за ним числятся роли.

— У него своя контора, своя фирма, полно дел, и быть просто пришитым он не может. Он будет доигрывать спектакли, а так будет свободным художником, — пояснил Ширвиндт корреспонденту Вечерней Москвы.

20 июня сообщалось, что Федор Добронравов уволился из Театра Сатиры. По заявлению пресс-службы учреждения, артист написал заявление об увольнении по собственному желанию.