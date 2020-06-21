Задорожная полностью обнажилась для новой фотосессии

Актриса Настя Задорожная поделилась в своем Instagram снимком, от которого ее поклонники пришли в восторг. На фотографии певица позирует обнаженная, а интимные места прикрыты лишь цветами.

34-летняя фотомодель разделась на камеру, приняв удобную позу на качелях и продемонстрировав свои соблазнительные формы. Выяснилось, что цветы держались на теле благодаря скотчу.

@stasya_ru

"А что я сама больше всего не люблю? Фэйк. За это, например, не люблю подобные фотосессии. Журнал и стиль съёмки, сразу оговорюсь, тут совершенно не причём. Но если разобраться детально: фотообои, псевдокачельки и «лютики» на скотче», — прокомментировала Настя" — прокомментировала актриса.

По ее словам, в такой позе неудобно находиться и приходилось терпеть несколько часов. Цветы все время разлетались из-за вентилятора, а прическу пришлось укладывать заново. Такая провокационная съемка ей не понравилась.

Фанаты отметили, что Настя выглядит сногсшибательно и напомнили, что "красота требует жертв".