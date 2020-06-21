Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Настя Задорожная обнажилась для новой фотосессии 

Рамблер 3 часа назад
Задорожная полностью обнажилась для новой фотосессии
Фото: @stasya_ru
Актриса Настя Задорожная поделилась в своем Instagram снимком, от которого ее поклонники пришли в восторг. На фотографии певица позирует обнаженная, а интимные места прикрыты лишь цветами.
34-летняя фотомодель разделась на камеру, приняв удобную позу на качелях и продемонстрировав свои соблазнительные формы. Выяснилось, что цветы держались на теле благодаря скотчу.
@stasya_ru
"А что я сама больше всего не люблю? Фэйк. За это, например, не люблю подобные фотосессии. Журнал и стиль съёмки, сразу оговорюсь, тут совершенно не причём. Но если разобраться детально: фотообои, псевдокачельки и «лютики» на скотче», — прокомментировала Настя" — прокомментировала актриса.
По ее словам, в такой позе неудобно находиться и приходилось терпеть несколько часов. Цветы все время разлетались из-за вентилятора, а прическу пришлось укладывать заново. Такая провокационная съемка ей не понравилась.
Фанаты отметили, что Настя выглядит сногсшибательно и напомнили, что "красота требует жертв".
Ранее "Рамблер" писал о том, что бразильянка покорила фанатов фото в бикини.
Видео дня. Какой была жизнь «Королевы бензоколонки»
Комментарии 14
Актеры , Настя Задорожная
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ивлеева рассказала, как попала на оргию в Берлине
Ивлеева рассказала, как попала на оргию в Берлине
Михаила Ефремова вырежут из сериала
Михаила Ефремова вырежут из сериала
Телеведущая шокировала подписчиков фото без одежды
Телеведущая шокировала подписчиков фото без одежды
Видео
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
03:17
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
Актеры
«Друзья» в 2020-м
00:45
«Друзья» в 2020-м
Сериалы
Принцессой Дианой станет актриса из вампирской саги
01:24
Принцессой Дианой станет актриса из вампирской саги
Актеры
Недооцененный триллер 2014, ставший хитом в 2020
03:48
Недооцененный триллер 2014, ставший хитом в 2020
Актеры
Что стало российской актрисой, родившей дочь в 43
03:11
Что стало российской актрисой, родившей дочь в 43
Актеры
Что стало со студентом-неудачником из «Операции „Ы“»
10:16
Что стало со студентом-неудачником из «Операции „Ы“»
Актеры
Как изменился Билли Зейн, который играл «Титанике»
00:26
Как изменился Билли Зейн, который играл «Титанике»
Актеры
Федор Добронравов объяснил уход из театра Сатиры
01:26
Федор Добронравов объяснил уход из театра Сатиры
Актеры
Актеры, которые получили роль обманом
00:43
Актеры, которые получили роль обманом
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение