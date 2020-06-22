Почему звезда кино 90-х рассорилась с детьми 

Героиня видео — актриса Екатерина Зинченко. Первую популярность её принесла роль в популярной советской саге про Шерлока Холмса и доктора Ватсона, а в девяностые годы Екатерина была одной из самых востребованных актрис. Правда, активная карьера помешала актрисе обрести счастье в семейной жизни. Почему рухнул брак Зинченко? Из-за чего она конфликтует с дочерью? Почему покатилась под откос жизнь сына? Смотрите ролик и узнайте больше об актрисе.
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