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Почему звезда кино 90-х рассорилась с детьми 

Елена Красовская 4 часа назад
Героиня видео — актриса Екатерина Зинченко. Первую популярность её принесла роль в популярной советской саге про Шерлока Холмса и доктора Ватсона, а в девяностые годы Екатерина была одной из самых востребованных актрис. Правда, активная карьера помешала актрисе обрести счастье в семейной жизни. Почему рухнул брак Зинченко? Из-за чего она конфликтует с дочерью? Почему покатилась под откос жизнь сына? Смотрите ролик и узнайте больше об актрисе.
Ранее «Рамблер» рассказывал, почему Баталова не хотели брать на роль в фильме «Девять дней одного года».
Актеры , Видео , Шерлок Холмс , Екатерина Зинченко
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