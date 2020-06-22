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Почему Алексей Баталов жил отдельно от жены и дочери 

Елена Красовская 3 часа назад
Герой видео — актёр Алексей Баталов, подлинная легенда отечественного кино, настоящий мастер, имя которого известно не только в нашей стране. Уже после первых работ Баталова в кино стало понятно, что в взошла новая звезда. Почему на память о съёмках картины «Летят журавли» (1957) у Баталова остались шрамы? Кто уговорил его сниматься в мелодраме «Москва слезам не верит» (1980)? Как случилось, что, будучи примерным семьянином, он жил отдельно от жены и дочери? Смотрите ролик и узнайте факты из жизни артиста.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как изменилась Катя из фильма «Ворошиловский стрелок».
Актеры , Видео , Москва слезам не верит , Ворошиловский стрелок , Летят журавли , Алексей Баталов
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