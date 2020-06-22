Почему Мальвина больше не снималась в кино 

Видео рассказывает об актрисе Татьяне Проценко, которая прославилась ещё девочкой. Родители семилетней Тани случайно встретились в поезде с ассистентом режиссёра Леонида Нечаева, который задумал снимать сказку про Буратино. Так девочка попала на съёмочную площадку и стала Мальвиной и сказке «Приключения Буратино» (1975). Проценко прочили отличную кинокарьеру, но Мальвина так и осталась её единственной ролью. Почему Татьяна не стала сниматься? Как она оказалась замужем за актёром, сыгравшем другого сказочного героя? Чем Проценко занимается сегодня? Узнайте обо всём из ролика.
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