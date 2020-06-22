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Почему Мальвина больше не снималась в кино 

Елена Красовская 6 часов назад
Видео рассказывает об актрисе Татьяне Проценко, которая прославилась ещё девочкой. Родители семилетней Тани случайно встретились в поезде с ассистентом режиссёра Леонида Нечаева, который задумал снимать сказку про Буратино. Так девочка попала на съёмочную площадку и стала Мальвиной и сказке «Приключения Буратино» (1975). Проценко прочили отличную кинокарьеру, но Мальвина так и осталась её единственной ролью. Почему Татьяна не стала сниматься? Как она оказалась замужем за актёром, сыгравшем другого сказочного героя? Чем Проценко занимается сегодня? Узнайте обо всём из ролика.
Ранее «Рамблер» рассказывал, кто не верил в дуэт Гурченко и Басилашвили.
Актеры , Видео , Приключения Буратино , Леонид Нечаев , Татьяна Проценко
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