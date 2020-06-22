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Как сложилась жизнь киношного Мишка Квакина 

Елена Красовская 6 часов назад
Смотрите видео и узнайте о советском и российском актёре Вячеславе Баранове. Вячеслав начала сниматься ещё в подростковом возрасте, а одной из первых его работ стала детская лента «Тимур и его команда» (1976). Хулиган Мишка Квакин был в исполнении Вячеслава таким обаятельным, что зрители тут же влюбились в артиста. Позднее Баранов много играл в кино, а в новом веке занялся озвучанием фильмов. Как складывалась его личная жизнь и почему он ушёл из жизни всего в 53, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что Фёдор Добронравов объяснил уход из театра Сатиры.
Актеры , Видео , Тимур и его команда , Федор Добронравов , Вячеслав Баранов
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