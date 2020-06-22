Как Милляр стал главной Бабой-Ягой СССР 

Актер Георгий Милляр стал известен благодаря сказкам Александра Роу. Советские дети бы не признали его без грима, так как он всегда появлялся в качестве отрицательных персонажей. "Рамблер" рассказывает, как мальчик с французскими корнями стал известен во всем СССР.
Начало актерской карьеры
Милляр родился в семье французского инженера, которой приехал работать в Россию и дочери золотопромышленника. Уже с детства мальчик увлекался искусством, любовь к которому ему привила его тетя, работавшая в театре.
После школы Милляра приняли на работу в геленджикский театр бутафором. Он учил все роли, так как мечтал стать актером. Однажды актриса, игравшая Золушку в одноименной постановке, заболела и Милляр вышел вместо нее. Актерский дебют оказался успешным и он стал часто подменять коллег. Спустя несколько лет он переехал в Москву и поступил в школу при Московском театре революции, а затем был принят на работу.
Провальные пробы и дружба с Роу
Несмотря на успешную карьеру в театре, Милляр мечтал о том, чтобы попасть в кино. Он ходил на прослушивания и пробы, но часто проваливал их из-за волнения. Когда актер впервые попал к Роу, он не понравился режиссеру. Так, Милляр начал свою карьеру в кино с эпизодических ролей. Позже Роу вспомнил про Милляра и предложил ему роль царя Гороха, ради которой актер сбрил брови и побрился налысо. Милляр приглянулся критикам в этой роли, а режиссер продолжил снимать другие картины. Так, между коллегами возникла многолетняя дружба. Роу снимал актера почти во всех своих фильмах, иногда одновременно в нескольких.
Главная Баба-Яга СССР
Самой характерной роль для Милляра стала Баба-Яга, сам он рассказывал, как родился образ злой старушки: "В Ялте я старушку увидел — коз пасла на Чайной горке. Старая-престарая гречанка, сгорбленная, нос крючком, недобрый взгляд, в руках короткая палочка. Чем не Баба-яга?… А ещё обильный материал мне дала соседка по коммуналке. Характер у неё был ужасный, склочница, ей надо было обязательно кого-нибудь поссорить". Впервые Милляр сыграл Бабу Ягу в сказке "Василиса прекрасная". Тогда на пробы пришли многие актрисы, среди которых была Фаина Раневская, но Роу так и не смог выбрать злодейку. Тогда Милляр ему объяснил, что женщина не позволит испортить свою внешность на экране, а мужчина все стерпит. Так Милляр стал исполнителем этой роли. Образ получился настолько пугающим, что дети на съемочной площадке разбегались при виде актера.