Как Милляр стал главной Бабой-Ягой СССР 

Актер Георгий Милляр стал известен благодаря сказкам Александра Роу . Советские дети бы не признали его без грима, так как он всегда появлялся в качестве отрицательных персонажей. "Рамблер" рассказывает, как мальчик с французскими корнями стал известен во всем СССР.

Начало актерской карьеры

Милляр родился в семье французского инженера, которой приехал работать в Россию и дочери золотопромышленника. Уже с детства мальчик увлекался искусством, любовь к которому ему привила его тетя, работавшая в театре.

После школы Милляра приняли на работу в геленджикский театр бутафором. Он учил все роли, так как мечтал стать актером. Однажды актриса, игравшая Золушку в одноименной постановке, заболела и Милляр вышел вместо нее. Актерский дебют оказался успешным и он стал часто подменять коллег. Спустя несколько лет он переехал в Москву и поступил в школу при Московском театре революции, а затем был принят на работу.

Провальные пробы и дружба с Роу

Несмотря на успешную карьеру в театре, Милляр мечтал о том, чтобы попасть в кино. Он ходил на прослушивания и пробы, но часто проваливал их из-за волнения. Когда актер впервые попал к Роу, он не понравился режиссеру. Так, Милляр начал свою карьеру в кино с эпизодических ролей. Позже Роу вспомнил про Милляра и предложил ему роль царя Гороха, ради которой актер сбрил брови и побрился налысо. Милляр приглянулся критикам в этой роли, а режиссер продолжил снимать другие картины. Так, между коллегами возникла многолетняя дружба. Роу снимал актера почти во всех своих фильмах, иногда одновременно в нескольких.

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