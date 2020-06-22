Звезда «Гарри Поттера» пристыдила фанатов франшизы

Как оказалось, не все актеры снимавшиеся в легендарной франшизе « Гарри Поттер », рады огромной армии фанатов фильмов про волшебника со шрамом на лбу. Эванна Линч, исполнявшая роль Полумны Лавгуд раскритиковала поклонников кинофраншизы и даже назвала их любовь опасной и не вполне здоровой.

Как сообщает издание NME, Линч считает, что фанаты слишком сильно зависят от тех, кого обожают, и в подобной любви можно забыть о себе и о собственном развитии. Как рассказала актриса, когда-то она сама была такой фанаткой, с восьми лет погрузилась в книги о Гарри Поттере и буквально жила в мире магии, при этом потеряв себя настоящую.

Также Эванна добавила, что долго скрывала от других актеров на съемочной площадке, что ей почти не нужно читать сценарий, ведь она наизусть знала все книги про Хогвартс. Также Линч досконально изучила биографию всех главных актеров франшизы, так что ей было сложно общаться с ними вживую.