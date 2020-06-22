Звезда «Гарри Поттера» пристыдила фанатов франшизы 

Звезда " Гарри Поттера ", Эванна Линч, исполнившая роль Полумны Лавгуд, раскритиковала фанатов франшизы за их чрезмерную привязанность к проекту. Более того, актриса назвала любовь поклонников опасной для здоровья.

По мнению Линч, фанаты "Гарри Поттер" слишком зависят от тех, кого обожают, и эта зависимость может поставить крест на их заботе о себе и саморазвитии. Артистка призналась, что когда-то и она сама была такой: еще в восемь лет Линч погрузилась в книги о Гарри Поттере и жила одним лишь миром магии, потеряв себя настоящую.

Эванна также рассказала, что долгое время ей приходилось скрывать от других актеров, что она не учит свои реплики. Ей было стыдно признаться в том, что она знает наизусть все книги про Хогвартс. Вдобавок к этому Линч детально изучила биографию всех главных актеров франшизы, из-за чего ей было сложно общаться с ними вживую.