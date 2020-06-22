Лучшие перевоплощения Мэрил Стрип в кино 

22 июня Мэрил Стрип отмечает день рождения. За время работы в кино она получила три «Оскара» и была на него номинирована еще 18 раз. « Рамблер» предлагает вспомнить самые яркие перевоплощения актрисы.
Кадр из фильма «Железная леди»
Фильм рассказывает о становлении одной из самых значимых политических фигур Великобритании — премьер-министра Маргарет Тэтчер. На протяжении 11 лет она возглавляла британский парламент и за это время стала настоящей легендой, которая стремилась изменить всю устоявшуюся систему и изменить страну. В одном из своих интервью Мэрил Стрип призналась, что убеждения Тэтчер очень далеки от ее собственных.
Кадр из фильма «Чем дальше в лес»
Современная интерпретация всем знакомых сказок о Красной Шапочке, Золушке и других известных персонажах. Злая ведьма, роль которой исполнила Мэрил Стрип, захотела вернуть себе молодость и красоту. Однако для того, чтобы воплотить задуманное, ведьме понадобится помощь всех героев. В фильме также сыграли Джонни Депп, Эмили Блант, Джеймс Корден, Крис Пайн и многие другие.
Кадр из фильма «Примадонна»
По сюжету, Флоренс Фостер Дженкинс всегда мечтала петь на сцене. Однако ни слухом, ни голосом ее природа не наделила. Она уверена, что для достижения цели для нее нет препятствий, особенно, если есть много денег. Фильм основан на реальной истории.