Тайна гибели первой красавицы советского кино 

Она была одной из самых красивых и востребованных актрис 1950-1960-х годов. Ее обожали зрители и предлагали роли многие режиссеры, но в 70-х она вдруг исчезла с экранов, а в 1988 году ее обнаружили на полу собственной квартиры без признаков жизни. Что явилось причиной ее ухода из жизни до сих пор точно сказать не может никто. «Рамблер» рассказывает трагическую историю взлета и падения актрисы Кюнны Игнатовой.

Актриса с необычным именем дебютировала в кино в 1955 году, сыграв главную роль в фильме «Ляна». Успех был феноменальным — Игнатовой восхищался весь Советский Союз. Девушке приходили мешки писем от поклонников, но сама она вышла замуж за актера Вячеслава Соколова , родила сына. Правда, браку не суждено было быть долгим: на съемках своего второго в жизни фильма она встретила мужчину, в которого страстно влюбилась.

Избранником Кюнны стал знаменитый в то время актер Владимир Белокуров . Он был старше Игнатовой более чем на 30 лет, но это не имело для Кюнны никакого значения. Вскоре Игнатова ушла от мужа, а в 1961 году стала супругой Белокурова.

Кадр из фильма "Ляна"

Совпадение или нет, но после второго замужества карьера актрисы пошла на спад. Сниматься она стала гораздо реже, режиссеры уже не предлагали множества ролей, да еще пошли слухи о пристрастии Игнатовой к алкоголю. Кстати, поговаривали, что к спиртному жену приучил Белокуров, он же и способствовал тому, чтобы Кюнна оставалась в тени, ревновал ее к успеху и боялся, что она затмит его по популярности.

В браке с Белокуровым Кюнна прожила девять лет, а затем ушла от супруга к молодому актеру Александру Дику, который был всего лишь на девять лет старше ее сына. Брак Игнатовой и Дика продлился 17 лет, несмотря на то, что третий супруг и сын актрисы часто конфликтовали.

От былой славы Игнатовой не осталось и следа: с начала 1970-х годов она не появлялась на экране, а в театре ей предлагали лишь эпизодические роли. Актерский талант Кюнна реализовать так и не сумела.

В феврале 1988 года Игнатову обнаружили без сознания на полу собственной квартиры. По одной из версий, нашли актрису ее коллеги по театру: Кюнна пропустила репетицию, согласно другим сведениям, супругу обнаружил Александр Дик, вернувшийся домой с гастролей. Актриса еще была жива. Скончалась Кюнна Игнатова через двое суток в больнице. Доктора указали причину — острая сердечная недостаточность и кровоизлияние в мозг.

Высказывались различные предположения, что могло стать причиной этого кровоизлияния, вплоть до версии, что Кюнна решила свести счеты с жизнью. Однако сын Игнатовой отверг это предположение, заявив, что у матери не было для этого причин. Также не нашла подтверждения и версия о том, что Кюнна находилась в состоянии алкогольного опьянения, не смогла удержаться на ногах и упала, сильно ударившись головой. Принято считать, что актрисе внезапно стало плохо, она упала и потеряла сознание.