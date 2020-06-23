Как Юрий Соломин стал однолюбом 

Герой видео — актёр Юрий Соломин. В середине июня Юрий Мефодьевич отметил 85-летие, но для него это не стало поводом оставлять работу: Соломин уже не первое десятилетие руководит Малым театром. Всесоюзную популярность артисту принесли роли в кино, но, несмотря на колоссальную любовь публики, Соломин никогда не спешил делиться пряностями личной жизни. Как складывалась жизнь актёра, который оказался завзятым однолюбом, узнайте из ролика.
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