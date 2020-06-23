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Как Юрий Соломин стал однолюбом 

Елена Красовская 3 часа назад
Герой видео — актёр Юрий Соломин. В середине июня Юрий Мефодьевич отметил 85-летие, но для него это не стало поводом оставлять работу: Соломин уже не первое десятилетие руководит Малым театром. Всесоюзную популярность артисту принесли роли в кино, но, несмотря на колоссальную любовь публики, Соломин никогда не спешил делиться пряностями личной жизни. Как складывалась жизнь актёра, который оказался завзятым однолюбом, узнайте из ролика.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как Милляр стал главной Бабой-Ягой СССР.
Актеры , Видео , Юрий Соломин
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