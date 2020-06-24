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Звезда взрослых фильмов нашла любовь на съемках 

Екатерина Ёлкина 48 минут назад
В 18 лет американка Кайден Кросс начинала работать танцовщицей в стрип-баре и моделью с журналах для мужчин. Популярность к ней пришла, когда она появилась на обложке журнала Hustler в 2006 году. В том же году она попробовала себя в качестве актрисы пикантного жанра, с ней заключила эксклюзивный контракт студия Vivid.
За восемь лет Кайден Кросс успела сняться в 133 фильмах, получила массу профессиональных наград и почетных званий от различных мужских журналов. У Кайден начались отношения с коллегой по ремеслу Мануэлем Феррарой, в 2014 году у них родилась дочь. Через год Кайден увеличила грудь до 4 размера, но сниматься стала только в фильмах, где ее партнерами были женщины или любимый Мануэль..
В галерее "Рамблера" — самые жизнеутверждающие фотографии популярной и целеустремленной актрисы.
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