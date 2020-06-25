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Почему рассорились Надежда Румянцева и Рыбников 

Елена Красовская 2 часа назад
Героиня видео — советская актриса Надежда Румянцева. Ей всегда доставались роли девушек улыбчивых и оптимистичных, которые умеют выпутаться из любой ситуации. Да и сама Надежда отличалась жизнерадостным характером и всегда была дружелюбной. Между тем, в её жизни было немало сложностей. Как актриса едва не утонула на съёмках? Почему она поссорилась с Николаем Рыбниковым? Кто был против её участия в фильме «Королева бензоколонки» (1962)? Обо всём рассказывает видео.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как Милляр стал главной Бабой-Ягой СССР.
Актеры , Видео , Надежда Румянцева , Николай Рыбников
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