Почему Пётр Вельяминов решил воспитывать сына сам 

Видео рассказывает об актёре Петре Вельяминове и его сыне, которого Пётр воспитал сам. Вельяминов дебютировал в кино, когда ему было под 40. Несмотря на то, что актёрского образования у него не было, он моментально стал одной из главных советских кинозвёзд и много и успешно снимался. Личная жизнь у актёра была бурной: он женился пять раз и трижды стал отцом. После второго развода Пётр забрал сына Сергея у супруги и никогда не оставлял его. Что стало с Сергеем и чем он занимается, узнайте из ролика.
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