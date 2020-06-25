О женской красоте разных народов спорят уже не одно десятилетие. При этом особенной популярностью у мужчин по всему миру пользуются славянки, вокруг которых уже сложился определенный стереотип.

Говоря о славянках, люди обычно представляют длинные ноги, волосы пшеничного оттенка и небесно-голубые глаза. На деле же оказывается, что славянки бывают очень разные. И очень успешные.

Так, среди эффектных актрис немало представительниц славянских народов, а некоторые из них даже вырвались в Голливуд, сделав себе мировое имя. "Рамблер" выбрал самых красивых и успешных славянок в кино.