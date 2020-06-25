Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Самые эффектные славянки, покорившие кино 

Диана Товсепова 4 часа назад
О женской красоте разных народов спорят уже не одно десятилетие. При этом особенной популярностью у мужчин по всему миру пользуются славянки, вокруг которых уже сложился определенный стереотип.
Говоря о славянках, люди обычно представляют длинные ноги, волосы пшеничного оттенка и небесно-голубые глаза. На деле же оказывается, что славянки бывают очень разные. И очень успешные.
Так, среди эффектных актрис немало представительниц славянских народов, а некоторые из них даже вырвались в Голливуд, сделав себе мировое имя. "Рамблер" выбрал самых красивых и успешных славянок в кино.
Видео дня. Как советский актёр поплатился за роман со студенткой
Актеры , Фото
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Телеведущая шокировала подписчиков фото без одежды
Телеведущая шокировала подписчиков фото без одежды
Как изменилась Катя из «Ворошиловского стрелка»
Как изменилась Катя из «Ворошиловского стрелка»
56-летняя телеведущая поделилась голым фото
56-летняя телеведущая поделилась голым фото
Видео
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
03:17
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
Актеры
«Друзья» в 2020-м
00:45
«Друзья» в 2020-м
Сериалы
Почему Пётр Вельяминов решил воспитывать сына сам
03:16
Почему Пётр Вельяминов решил воспитывать сына сам
Актеры
Что стало с девочкой, сыгравшей в «Любовь и голуби»
03:01
Что стало с девочкой, сыгравшей в «Любовь и голуби»
Актеры Фильмы
Фильмы, которые сегодня ни за что не вышли бы на экраны
10:28
Фильмы, которые сегодня ни за что не вышли бы на экраны
Фильмы
Кто позволил Сергею Филиппову стать Кисой
26:20
Кто позволил Сергею Филиппову стать Кисой
Актеры
Почему рассорились Надежда Румянцева и Рыбников
26:19
Почему рассорились Надежда Румянцева и Рыбников
Актеры
Как советский актёр поплатился за роман со студенткой
03:03
Как советский актёр поплатился за роман со студенткой
Актеры
Фильмы, которые в 2019 году «Оскар» обошел стороной
12:44
Фильмы, которые в 2019 году «Оскар» обошел стороной
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение