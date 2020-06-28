Что стало с актерами фильма «Человек-амфибия» 

Почти 60 лет назад на экраны вышел фильм «Человек-амфибия» . «Рамблер» расскажет, как изменились актеры за это время.

Кадр из фильма «Человек-амфибия», globallookpress.com

Дебют Анастасии Вертинской состоялся в картине «Алые паруса». Фильм «Человек-амфибия» стал вторым в карьере актрисы. Последнее появление Вертинской на большом экране состоялось в фильме «Бременские музыканты & Co», там она исполнила роль атаманши. Сейчас Анастасии 75 лет. Большую часть своего времени она проводит с внуками и правнуками.

Кадр из фильма «Человек-амфибия», globallookpress.com

За свои 80 лет Владимир Коренев сыграл в более чем 50 картинах. Фильм «Человек-амфибия» также стал вторым в его карьере. Последний раз он сыграл в сериале «Орлова и Александров» . Сейчас Владимир много времени проводит с женой Алевтиной и дочерью Ириной, которая пошла по стопам родителей, став актрисой театра и кино.

Кадр из фильма «Человек-амфибия», globallookpress.com

Михаил Козаков прославился не только как актер, но и как режиссер. Под его руководством сняты такие фильмы, как «Король Лир», «Петербургская фантазия» и многие другие. В 2010 году у актера был диагностирован рак легких в неоперабельной форме. 22 апреля 2011 года Михаил Козаков скончался после продолжительной болезни.

Кадр из фильма «Человек-амфибия», globallookpress.com