Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Деревянко объяснил, как снимают постельные сцены в кино 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Деревянко объяснил, как снимают постельные сцены
Фото: Teleprogramma.pro
Нередко для придания пикантности сюжету режиссеры вводят в свои ленты откровенные сцены. Актеры включают все свое подражательное мастерство, и очень часто это выглядит невероятно правдоподобно. Если еще и учесть, что на экране — абсолютно обнаженные герои, которые это всячески подчеркивают, ощущение реальности происходящего зрителя долго не покидает. Вспомним хотя бы шумиху вокруг прошлогоднего фильма "Текст".
Как в действительности снимают постельные сцены, рассказал актер театра и кино Павел Деревянко. В stories своего Instagram звезда очень подробно ответил на этот вопрос. При этом он уже был в образе и находился на съемочной площадке.
«Как вы думаете снимаются постельные сцены? Все заклеивается!» — объяснил актер.
@pablo_derevyanko
Деревянко и его партнерша по сцене наглядно продемонстрировали все нюансы обнаженки. Выглядит забавно — вроде бы люди голые, но все интимные места прикрыты. Хотя чувство испанского стыда почему-то не покидает.
Видео дня. Как советский актёр поплатился за роман со студенткой
Teleprogramma.pro: последние новости
Избитый и изуродованный: Прилучный ужаснул своим новым фото Избитый и изуродованный: Прилучный ужаснул своим новым фото Звезда сериала «Сваты» Федор Добронравов написал заявление об увольнении Звезда сериала «Сваты» Федор Добронравов написал заявление об увольнении СМИ: Анастасия Заворотнюк готовится вернуться к работе в кино и на сцене СМИ: Анастасия Заворотнюк готовится вернуться к работе в кино и на сцене
Комментарии
Актеры , Павел Деревянко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зрители увидят Заворотнюк в новом сериале
Зрители увидят Заворотнюк в новом сериале
Почему Баталов сбежал от звезды «Двух капитанов»
Почему Баталов сбежал от звезды «Двух капитанов»
Михалкова объяснила уход из «Уральских пельменей»
Михалкова объяснила уход из «Уральских пельменей»
Видео
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
03:17
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
Актеры
«Друзья» в 2020-м
00:45
«Друзья» в 2020-м
Сериалы
Почему Пётр Вельяминов решил воспитывать сына сам
03:16
Почему Пётр Вельяминов решил воспитывать сына сам
Актеры
Что стало с девочкой, сыгравшей в «Любовь и голуби»
03:01
Что стало с девочкой, сыгравшей в «Любовь и голуби»
Актеры Фильмы
Фильмы, которые сегодня ни за что не вышли бы на экраны
10:28
Фильмы, которые сегодня ни за что не вышли бы на экраны
Фильмы
Кто позволил Сергею Филиппову стать Кисой
26:20
Кто позволил Сергею Филиппову стать Кисой
Актеры
Почему рассорились Надежда Румянцева и Рыбников
26:19
Почему рассорились Надежда Румянцева и Рыбников
Актеры
Как советский актёр поплатился за роман со студенткой
03:03
Как советский актёр поплатился за роман со студенткой
Актеры
Фильмы, которые в 2019 году «Оскар» обошел стороной
12:44
Фильмы, которые в 2019 году «Оскар» обошел стороной
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение