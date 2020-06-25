Актер театра и кино Павел Деревянко раскрыл в stories своего Instagram, как снимаются постельные сцены.
"Как вы думаете снимаются постельные сцены? Все заклеивается!" — объяснил артист.
@pablo_derevyanko
Деревянко вместе со своей партнершей наглядно продемонстрировали нюансы обнаженки в кино.
"Сейчас будет у нас секс… в кино" — рассказал он о новом проекте, в котором снимается.
Все интимные места актеров прикрыты специальным материалом под цвет кожи, однако, не побывав на съемочной площадке, все равно не верится в неправдоподобность происходящего на экране действа с актерами, которые способны показать всю полноту чувств.
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