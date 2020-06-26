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Что стало с актрисой, сыгравшей жену пилота в «Экипаже» 

Мира Маркина 3 часа назад
Ирина Акулова, сыгравшая жену пилота Ненарокова в картине Александра Митты "Экипаж", была актрисой, подающей большие надежды. Однако артистка в одночасье пропала с экранов. Что случилось и как сложилась жизнь Акуловой после съемок в знаменитой киноленте? Выяснял "Рамблер".
Премьера "Экипажа" состоялась в 1980 году. Но, несмотря на то, что после роли Алевтины в Акулову влюбился весь СССР, больше крупных ролей в кино у нее не было. Из театра актриса также ушла: в одном из интервью она признавалась, что устала от театральной жизни — гастролей, бешеных репетиций, склок. Акулова вернулась на свою малую родину — в Кинешму. Хотела отдохнуть там и набраться сил, но вдруг узнала, что недалеко от дома ее матери продается другой дом. Недолго думая, Акулова купила его и осталась там навсегда.
Когда Ирина решила окончательно бросить московскую жизнь, ей было всего 42 года. За время жизни в Кинешме она успела похоронить родителей и окончательно потерять веру в мужчин.
Акулова три раза выходила замуж. И все ее избранники были актерами. Первый муж Вячеслав Жолобов оставил супругу ради молодой любовницы. Второй супруг — Петр Смидович — также не смог хранить верность Акуловой.
Третьим мужем актрисы стал актер Николай Пузырев. Акулову не смущало то, что он был моложе нее на пять лет. Пузырев даже смог найти общий язык с сыном Ирины, но вскоре это оказалось неважно. Как-то раз приятель Николая пригласил его поработать в Австралии. Артист согласился, но пообещал жене, что вернется домой через два месяца.
В итоге Николай объявился лишь спустя полгода. Но не один, а с дурными для Акуловой вестями: артист признался, что влюбился в другую женщину, которая ждет от него ребенка. При этом Пузырев не хотел разводиться с Акуловой и умолял простить его, однако женщина была непреклонна.
Кадр из видео
Сейчас Акулова живет одна в своем доме в Кинешме. Единственный источник дохода — пенсия. Бывшая звезда забросила огород и почти не выходит из дома. Ее сын, известный рекламный фотограф Дмитрий Жолобов, приезжает к матери только летом. Не так давно Акуловой исполнилось 69 лет.
Комментарии 2
Актеры , Видео , Экипаж , Ирина Акулова , Вячеслав Жолобов , Александр Митта , Петр Смидович
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