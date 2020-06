Стал известен кандидат на роль нового Джокера 

Стало известно, кто может сыграть главного злодея Джокера в новом фильме про Бэтмена. Об этом сообщает портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдера.

Как сообщает источник, Депп попал фильм благодаря давней дружбе с режиссером Тимом Бертоном . Так, он стал одним из кандидатов на роль главного злодея картины. При этом отмечается, что создатели еще не определились с решением, поэтому среди кандидатов есть и другие актеры, но Депп остается в фаворитах.

В новом "Бэтмене" главную роль сыграет Роберт Патинссон. Планируется, что картина выйдет на большой экран 24 июня 2021 года.