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Стал известен кандидат на роль нового Джокера 

Елизавета Назарова 1 час назад
Стал известен кандидат на роль нового Джокера
Фото: Кадр из фильма "Джокер"
Стало известно, кто может сыграть главного злодея Джокера в новом фильме про Бэтмена. Об этом сообщает портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдера.
Как сообщает источник, Депп попал фильм благодаря давней дружбе с режиссером Тимом Бертоном. Так, он стал одним из кандидатов на роль главного злодея картины. При этом отмечается, что создатели еще не определились с решением, поэтому среди кандидатов есть и другие актеры, но Депп остается в фаворитах.
В новом "Бэтмене" главную роль сыграет Роберт Патинссон. Планируется, что картина выйдет на большой экран 24 июня 2021 года.
Ранее "Рамблер" сообщал, что на главную роль одного из фильмов впервые взяли робота.
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Актеры , Бэтмен , Тим Бертон
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