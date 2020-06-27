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Кто погиб на съемках «Неуловимых мстителей» 

Мария Сергеева 22 минуты назад
Кто погиб на съемках «Неуловимых мстителей»
Фото: Кадр из фильма "Неуловимые мстители"
Приключенческий фильм "Неуловимые мстители" Эдмонда Кеосаяна был вдохновлен американским вестерном "Великолепная семерка", который вызвал бурю негодования у тогдашнего генсека Никиты Хрущева. Советского лидера возмутило, что фильм, где "бьют друг друга в лицо" негативно влияет на воспитание молодежи. В итоге генсек поручил создать советский аналог вестерна в отечественных реалиях. А за основу решили взять повесть Павла Бляхина "Красные дьяволята". Стоит отметить, что отчасти сами съемки походили на вестерн. О том, что было тому причиной, — в материале "Рамблера".
Трагедия могла случится с детьми, которые находились на дороге, в то время, как на них мчалась тачанка. Выбежавшего, чтобы спасти ребят, актера Виктора Косых ударило сбруей, после чего он попал под колеса. Позже ему пришлось зашивать рану на лице.
Несчастный случай произошел во время съемок эпизода с прыжком Яшки со скалы. Тогда каскадер ударился головой о лист газеты, плывущий по воде. Как известно, бумага на воде обладает таким эффектом, что столкновение с ней на водном пространстве можно сравнить с ударом об асфальт.
После гибели дублера съемочная группа не знала, что делать дальше, пока Василий Васильев не сказал, что самостоятельно выполнит этот трюк.
В другом эпизоде рисковал собой уже Михаил Метелкин: когда его герой должен был перелететь с одного здания на другое, лестница остановилась посередине, а сам актер опасно приблизился к проводам под напряжением. Исполнителя роли Валерки спасла съемочная группа, успевшая натянуть сетку, куда и прыгнул артист.
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Комментарии
Актеры , Великолепная семерка , Василий Васильев , Михаил Метелкин , Виктор Косых
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